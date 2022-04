Des douceurs syriennes à découvrir à Verviers

Depuis quelques jours, c’est un nouveau commerce qui a fait son apparition au coin des rues de Dison et de Hodimont. Il s’agit d’un magasin spécialisé dans l’alimentaire provenant tout droit de Syrie. « Ce sont des produits que j’importe directement de là-bas, précise Amin Chikh. Il y a tout un assortiment de 15 pâtisseries qui sont entièrement réalisées à base de pistaches d’Alep, qui est une ville de Syrie réputée à ce niveau. J’ai aussi d’autres petites pâtisseries spécifiques, biscuits, tous les fruits secs, dattes, des noisettes et dérivés… Et ce, en vrac. »