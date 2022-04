Des démos de verre soufflé en Prés-Javais

Cette activité est en lien avec les terribles épreuves que ce quartier a dû subir ces derniers temps. "Les derniers mois n’ont laissé personnes indifférents et le mot “bulle” a changé de signification. Pour le quartier de Prés-Javais qui se trouve en bord de Vesdre à Verviers, cette notion de bulle a littéralement éclaté lors des inondations de juillet. Les habitants se sont retrouvés confrontés à deux mondes: celui des bulles Covid, aseptisées et prônant la distanciation et celui de la bulle du quartier sinistré, isolé, avec les ponts rompus, au sommet de la crasse et imposant la solidarité et le rapprochement.

Entre ces deux extrémités, il est difficile de se placer. Le seul point commun est le souffle de vie, celui qui nous pousse à continuer, à avancer, à reconstruire. C’est à partir de ce souffle que nous voulons construire le projet. Ces bulles sont la base de travail des verriers qui les réchaufferont, assembleront et façonneront pour en créer une installation dans le quartier et au musée dès qu’il pourra à nouveau ouvrir ses portes."