Urbanisation, sécurité routière et mobilité en débat public à Heusy

Le développement de projets d’urbanisation, généralement contestés, a reçu son lot de critiques. En préambule, Maxime Degey, nouvellement en charge de l’Urbanisme (son prédécesseur Freddy Breuwer a assisté à la séance, sans mot dire), a promis une politique respectant davantage les règles et schémas communaux, pour tendre à moins de dérogations à ceux-ci; ainsi que davantage d’attention aux avis rendus par les instances consultées, dont ceux de la fonctionnaire déléguée de la Région.

Projet au chemin du Ruisseau?

Il indiquera par la suite que le projet de lotissement (8 maisons, un immeuble de 5 appartements) au chemin du Ruisseau (entre les rues Jean Kurtz et Fontaine au Biez) a reçu un avis défavorable du Service public de Wallonie en matière de mobilité. Le collège communal se prononcera tout prochainement sur la délivrance ou non du permis.

Maxime Degey a aussi précisé que, depuis 2010, il y avait eu sur Heusy des projets (la plupart sont réalisés) pour au total 174 logements, et qu’il y en avait en cours d’étude pour 227 logements.

Opposer "le centre-ville et les anciens villages est un faux débat" , a-t-il insisté, prévenant une critique récurrente: "Pourquoi on ne construit pas au centre-ville? Mais c’est le cas!" Et de citer différents projets (à l’ex-Pauly-Andrianne, rue de la Cité, futures ventes du site Belgacom et de l’ex-Innovation, au-delà de l’éventuel City Mall).

Projet Cogard (avenue du Chêne)

Mais s’il y a un projet qui cristallise les crispations, actuellement, c’est celui de la société Cogard (Collard), en partie sur l’ancien site de l’internat de l’athénée, entre l’avenue du Chêne et la rue Jean Gôme (4 immeubles pour quelque 80 appartements, rénovation des trois villas existantes). L’échevin de l’Urbanisme ne s’est pas positionné sur la future délivrance ou non d’un permis par le collège communal pour ce dossier qui est actuellement soumis à enquête publique. Il a cependant noté "une avancée majeure dans le chef du promoteur" : l’abandon de l’idée d’un 5immeuble, à l’avant du site.

Non à ces "mastodontes" qui, en plus, sont "super-laids" , a lancé une Heusytoise. C’était initialement prévu "uniquement pour des maisons. Maintenant, c’est des buildings" , alors qu’à Heusy, il y a plein "d’appartements qui ne se vendent pas" , affirmera un autre participant à cette réunion qui durera trois heures.

Un refus a été exprimé, diversement, de tout projet. S’il y avait une politique ferme de rejet systématique, les promoteurs sauraient à quoi s’en tenir et ne lanceraient plus de projet? La suggestion n’a pas été retenue par l’échevin de l’Urbanisme: "Le choix, assumé, de la majorité actuelle n’est pas de dire non à tout… mais pas non plus de dire oui à tout (NDLR: le permis vient d’être refusé pour les Hespérides). Il n’y a pas de consensus politique à Verviers pour dire “stop”." Et "ce n’est pas parce qu’on dit non à un projet qu’il ne se fait pas car un promoteur a aussi des moyens de recours" .