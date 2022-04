La Ville de Verviers a failli devoir payer 2,3 millions d’euros d’indemnités, suite à… un oubli

Ce dossier concerne le chantier d’égouttage et de réfection de la voirie de l’avenue Prince Baudouin, à Heusy. C’est en 2016 que Nelles Frères s’est vu attribuer ce chantier, suite à un appel d’offres public lancé conjointement par l’AIDE (l’Association intercommunale pour le démergement et l’épuration des communes de la province de Liège), pour l’égouttage, et par la Ville de Verviers, pour la voirie.

Le total du chantier s’élevait à "1,8 million d’euros, dont presque 700000 € pour la Ville" , indique l’échevin Degey.

La voirie n’était pas encore communale

Les travaux ont bien été réalisés, depuis lors. Mais qu’est-ce qui coince, alors? Le 26 juin 2017, Nelles Frères s’est vu signifier un "ordre de commencer les travaux" (un OCT, dans le jargon administratif) pour le 5 mars 2018. Mais, en janvier 2018, l’AIDE et la Ville décidaient de tout suspendre. Chantier arrêté avant de commencer… et reporté de deux ans (à février 2020). Pourquoi? Parce qu’était apparu un "détail" dont personne n’avait, semble-t-il, tenu compte: la voirie de l’avenue Prince Baudouin n’appartenait pas encore à la Ville de Verviers, mais toujours aux propriétaires des habitations riveraines. La Ville et l’AIDE ne pouvaient donc pas entreprendre des travaux sur une voirie privée. Il a fallu attendre que la reprise de la voirie dans le domaine public communal soit actée, même si la procédure était en cours.

De ce fait, au fil de ces deux ans de reports successifs, la société adjudicataire des travaux a fait valoir "des indemnités, habituellement calculées selon les règles du secteur de la construction, notamment pour la mobilisation d’équipes, les pertes de bénéfices, etc." , explique Maxime Degey.

«Personne ne s’était trop inquiété du dossier…»

La note a gonflé de mois en mois. "Après être devenu échevin des Travaux (NDLR: en décembre 2018, le dossier remontant à son prédécesseur, le PS Hasan Aydin) , j’ai découvert que les indemnités réclamées couraient à plus de 2 millions d’euros et je me suis aussi aperçu de deux choses: l’AIDE estimait qu’elle n’était pas res ponsable de la situation… et personne ne s’était trop inquiété du dossier, affirme Maxime Degey. J’ai rencontré le patron de la société Nelles et, après des négociations, nous sommes tombés d’accord pour réduire ces indemnités à 242000 €."

Mais d’où vient l’erreur de commander des travaux sans s’être rendu compte que la Ville de Verviers n’était pas propriétaire de la voirie? Si l’ordre de commencer les travaux a été signifié à Nelles par l’AIDE, celle-ci estime qu’elle n’est pas responsable de "l’oubli": "Elle rejette à 100% la faute sur Verviers. La Ville ne peut pas non plus se dédouaner car des procès-verbaux montrent qu’elle était représentée à des réunions pour le lancement des travaux…"

Néanmoins, en plus d’approuver la convention transactionnelle d’indemnités rabotées à 242000 €, le conseil communal de lundi prochain aura aussi à voter le principe de réclamer ensuite la moitié de ce montant à l’AIDE, même si l’intercommunale d’égouttage a jusqu’ici toujours refusé toute responsabilité.