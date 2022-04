Piscine de Mangombroux: la Ville de Verviers patauge entre deux eaux

Pour rappel, en 2018, le collège communal délivrait un permis à la société Henova pour construire un bâtiment avec un rez-de-chaussée commercial et des appartements sur jusqu’à 5 étages sur une partie de celui-ci. C’était à l’époque d’une coalition PS-cdH, sous le mayorat de Muriel Targnion (PS) et l’échevinat de l’Urbanisme de Benoît Pitance (cdH). Cela faisait suite à une réduction du projet – qui prévoyait initialement une "tour" de 2 étages en plus –, à la persistance d’une opposition de riverains et à un avis défavorable de la fonctionnaire délégué de la Région wallonne pour l’urbanisme. Des riverains ont ensuite introduit un recours contre ce permis au Conseil d’État, lequel n’a pas encore tranché.

Mais cette saga a été marquée, récemment, par une sortie du nouvel échevin de l’Urbanisme, Maxime Degey (MR), qui s’est avancé exagérément en annonçant que le Conseil d’État avait annulé ce permis; ce qui le réjouissait, puisque son parti, le MR, qui était à l’époque dans l’opposition, s’y était publiquement opposé.

Bourde et boomerang pour l’échevin Degey

Cependant, il s’était emballé et s’en est d’ailleurs ensuite publiquement excusé: le Conseil d’État n’a pas tranché, il s’agissait uniquement de l’avis de son auditeur, qui demandera l’annulation du permis, en suivant les arguments négatifs de la fonctionnaire déléguée de la Région wallonne, principalement en matière de gabarit du bâtiment, de son intégration au bâti existant, de la densité de logements et de la mobilité.

Michaël Conrath. ©ÉdA Philippe Labeye

Dans le texte de son interpellation au conseil communal de lundi, Michaël Conrath exprime son « incompréhension totale » . Car, indique-t-il, l’échevin Degey lui avait affirmé que la Ville ne poursuivrait pas la procédure au Conseil d’État; qu’elle laisserait tomber, donc, ce qui aurait présagé d’une annulation du permis encore plus probable encore que ce que laisse habituellement envisager un avis de l’auditeur (qui est généralement suivi par la haute instance administrative, mais pas toujours).

Or il n’en est rien. La Ville poursuivra, via son avocat, la défense du permis qu’elle a délivré, alors donc que son échevin de l’Urbanisme actuel s’est publiquement prononcé contre ce projet…

Incompréhension totale car, au lieu de "prouver par des actes son discours" de désormais suivre le s "avis de la fonctionnaire délégué e" (NDLR: en référence aux dossiers, aussi controversés, de Lamy à Petit-Rechain aux Hespérides à Heusy), elle "va encore payer un avocat, pour défendre un permis qui, à l’entendre, ne correspond plus à ces règles urbanistiques ".

Maxime Degey (MR), échevin de l’Urbanisme. ©ÉdA Philippe Labeye

La « question s’est posée et je l’ai posée moi-même au collège communal » , nous dit Maxime Degey, Verdict? Après avis de l’avocat en charge du dossier, « selon le principe de la continuité d’une majorité à une autre, il aurait été délicat d’installer une instabilité en ne poursuivant pas la défense de ce permis, encore plus en le retirant. Il n’y a pas eu de nouvel acte administratif depuis ce permis de 2018 et il y a donc lieu de respecter la continuité de la procédure » .

D’autant que si ce n’était pas le cas, la Ville s’exposerait "au risque d’un recours de l’acquéreur (NDLR: qui a acheté le site à la Ville sous réserve de l’obtention d’un permis), qui pourrait remettre cette acquisition en cause voire qui pourrait réclamer des dédommagements" .

Si c’est le Conseil d’État qui devait annuler ce permis, les conséquences en incomberaient au nouveau propriétaire – à sa charge d’introduire un nouveau dossier? –, pas au précédent (la Ville de Verviers).