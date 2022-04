Un concert au profit des Ukrainiens avec une pianiste d’origine

"Comment peut-on aider les Ukrainiens à notre manière?" C’est cette question qui a poussé le Rotary Club de Verviers et le Rotaract à mettre sur pied un événement caritatif, comme l’explique un de ses membres, Christian Fransen. "Nous avions envie d’aider à notre manière sans forcément passer par les filières traditionnelles Croix-Rouge ou ONG." Alors, le Verviétois est entré en contact avec une association, l’Union des femmes ukrainiennes en Belgique, une ASBL créée milieu des années 50 afin d’unir les femmes ukrainiennes immigrées en Belgique, et de défendre leurs intérêts. "On leur a fait part de notre volonté de nous rendre utiles. On s’est très vite rendu compte qu’ils avaient besoin d’argent pour acheter des médicaments, des produits d’hygiène et de première nécessité", pour répondre au mieux aux besoins de la population sur place, des besoins par ailleurs évolutifs. "Au fil de la discussion avec l’association, j’ai appris que la fille d’une des membres, d’origine ukrainienne, est pianiste et professeur au conservatoire de Verviers". L’idée d’un concert est alors née. Cette dernière, Iryna Kossenko, a accepté de mettre gracieusement son talent au profit d’une cause qui la touche de part ses origines. Rassemblant autour d’elle deux autres artistes de renom, le saxophoniste Rhonny Ventat et la viloniste Sofia Constantinidis, elle fera vibrer l’église Sainte-Julienne de Verviers le vendredi 29 avril à 20 heures. "L’intégralité de la recette sera reversée à l’ASBL. On espère rassembler 400personnes" dans l’édifice, soit la capacité maximale de celui-ci. Si les réservations sont souhaitées, les services clubs accueilleront tout de même avec joie les distraits ou ceux qui se décideraient à la dernière minute.