Il avait menacé d’incendier la maison de son ex

Sébastien, 36ans, encourt une peine au minimum d’un an de prison devant la cour d’appel de Liège pour avoir commis des menaces, mais aussi du harcèlement moral et téléphonique envers son ancienne compagne dans le courant de l’année 2020 dans la région de Verviers. L’intéressé n’a pas supporté que la dame ne revienne pas lorsqu’il lui a ordonné de le faire… Il a alors adopté un comportement tout à fait particulier pour tenter de reconquérir son ex: en effet, il n’a pas hésité à menacer des pires choses une dame qu’il avait la prétention de reconquérir. "En envoyant des messages pareils, vous n’espériez tout de même pas qu’elle allait revenir" , a demandé le juge au prévenu. "Non, j’ai envoyé les messages comme ça , a répondu Sébastien, tout penaud, devant la cour. J’étais en manque de médicaments à la suite du confinement."