La grande brocante de Pâques de Verviers a fait le plein pour son retour (+ photos et vidéo)

Et pour cette édition de la grande brocante, il y avait quelques nouveautés au niveau du tracé. "En effet, suite aux travaux et aux inondations, nous avons changé le parcours en le réduisant de plus ou moins 300 exposants.Mais nous avons voulu repositionner les emplacements pour garder un certain dynamisme. Je pense que l’effet attendu était présent quand on voit ce monde et le fait que les brocanteurs avaient vraiment envie de faire partie de cette brocante."

Mais aussi au niveau des badauds et chineurs qui ont fait le déplacement.Parfois en faisant de longs déplacements comme ces Montois, Flamands, Hollandais et Allemands que nous avons pu croiser lors de notre visite. Preuve également de la qualité de cette brocante où on trouvait pal mal de livres mais aussi bibelots, vêtements en tous genres ou encore tout ce qu’il faut pour équiper sa maison.

Le principal, grâce à cette brocante, est d’avoir fait revivre le centre-ville de Verviers qui en avait bien besoin après la pandémie et les inondations. "Quand on voit les terrasses qui sont pleines, cela fait du bien à la Ville. On ne peut que s’en féliciter et c’est de bon augure pour la suite. Car c’était le premier grand événement à Verviers après le Covid et on sent que la population a envie de participer aux événements."