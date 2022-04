Accident: une voiture termine dans la vitrine d’un magasin

Ce samedi sur le coup de 13h45, un accident s’est produit au coin formé entre le boulevard des Gérardchamps et la rue Fernand Houget. Pour une raison inconnue, un conducteur a perdu le contrôle de sa voiture au niveau du carrefour et a terminé sa course dans la vitrine du magasin Jour de Fête. Des moyens médicaux ainsi que les pompiers ont été appelés sur place. Il n’y aurait finalement pas eu de blessé. Le véhicule a été enlevé et la vitrine détruite du magasin spécialisé dans les articles de fête a été colmatée à l’aide de panneaux en attendant de futures réparations plus définitives