La fête de Pâques garde son sens traditionnel, celui de la sortie de l’Égypte, soit, symboliquement, d’un espace d’esclavage.Donc si on parle de sortie d’Égypte, cela veut dire une sortie de toute situation de réduction de l’Homme. Le terme hébreu de Pâques est «Pesah», qui veut dire «pass over» en anglais et nous amène à passer au-delà, vers un autre espace. Ce nouvel espace, c’est celui de la conquête de nouvelles libertés. La Pâque reste cette fête centrale du chrétien qui nous amène à tourner le dos à toutes les situations de réduction de l’Homme dans sa dignité par des servitudes immédiates (diverses addictions, par exemple) pour aller vers des situations nouvelles où sa dignité est acquise dans un espace de liberté. Pâques, c’est la victoire sur la mort. Toute situation qui évoque la mort doit être rejetée pour des espaces qui nous amènent à la vie, qu’on peut acquérir dans l’amour et la liberté.

Une fête d’espoir et de joie. Comment la vivre comme telle dans des instants si sombres comme le conflit en Ukraine? A-t-elle encore plus de sens aujourd’hui, cette Pâque?

Elle a beaucoup plus de sens encore aujourd’hui, vu les situations où l’Homme est réduit par la violence en Ukraine, à l’est du Congo ou ailleurs où on trouve des situations où on recourt à la violence pour détruire l’image de l’Homme. On a envie de dire: arrêtez la violence et faites passer l’Homme à ce qu’il y a de beau et de noble en lui, à savoir une liberté qui peut résoudre les questions par l’amour. Jésus a tourné le dos à toute situation de violence pour proposer des solutions qui passent par l’amour, même si l’amour doit nous amener à la croix.Tant mieux, j’embrasse la croix pour que l’Homme retrouve la vie plénière.Pâques n’est pas un amas de rites à vivre à répétition comme des mannequins qui répètent des choses du passé. Il s’agit d’actualiser cette réalité où nous disons non à la violence sous toutes ses formes et oui à l’amour vécu, pour autant qu’il nous apporte la liberté.

De quel message vous faites-vous le porteur pour Pâques, cette année?

Le message central, c’est de dire qu’il est heureux de marcher ensemble pour la conquête de la liberté pour tous, reconquérir cette liberté. Soyons heureux d’accueillir les efforts qui sont faits de partout pour constituer une société où l’Homme peut se dire qu’il est heureux. L’amour doit être le socle commun qui nous amène à redonner de la dignité au visage de l’Homme.