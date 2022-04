Lunettes du jeudi saint: à ne pas perdre de vue

Si les lunettes classiques (au gâteau de Verviers et nature) restent les plus en vue, les variantes ont aussi leur petit succès. Le Vi Fornè en propose ainsi au gâteau de Verviers et avec de la crème pâtissière, ainsi qu’à la pâte levée avec soit de la crème pâtissière, soit de la crème fraîche.

«Mieux quand les gosses sont à l’école»

Chez George, à Verviers, les variantes sont toutes au gâteau de Verviers: "Fourrées à la crème pâtissière et avec du fondant dessus; aux amandes effilées qu’on dépose après le levage de la pâte et en début de cuisson, ainsi elles sont grillées" , détaille Daniel Soret, chez qui "les lunettes classiques restent les plus vendues" . L’ancien président de l’union des boulangers-pâtissiers de Verviers note cependant que les fameuses lunettes se vendent "beaucoup mieux quand la semaine sainte ne tombe pas pendant les congés et donc quand les gosses sont à l’école" .

«Je refuse d’en faire toute l’année»

À la boulangerie du Sacré-Cœur, à Dison, Sébastien Balaes confirme que "les gens attendent toujours avec impatience les lunettes du jeudi saint. J’en fais depuis mardi mais je ne prolongerai pas au-delà de jeudi, peut-être encore seulement vendredi. Car après, il y a les œufs de Pâques à préparer, il ne faut pas tout mélanger" .

Lui aussi en reste aux lunettes au gâteau de Verviers, qu’il propose dans la version traditionnelle et classique, la nature, ainsi que selon quelques variantes: aux amandes; à la crème fraîche et aux fraises ( "Celles-là ont un peu moins de succès" ); ainsi que fourrées à la crème pâtissière et avec une fine couche de fondant, "que les clients adorent. Certains me demandent d’ailleurs si je n’en ferais pas toute l’année mais je refuse car, sinon, ce ne serait plus les lunettes du jeudi saint" .