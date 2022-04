Des choix de rendez-vous pour vous

Réservations via https://www.lascenemalmedy.be/evenement/rapsat-20ans/

– Cave à bières à Jalhay. La Jeunesse de Surister vous fixe rendez-vous vendredi 15 avril dès 21h à la salle la Petite France à Surister 125. Dégustation de nombreuses bières connues ou non dans une ambiance conviviale. De nombreux jeux sont prévus tels que quilles à boules, jeu du clou, kicker ou jeux de cartes.

0495 197663

– Premier Salon d’antiquités à Verviers. Dès ce samedi 16 avril, et chaque 3esamedi du mois de 7h30 à 18h30, La Ville Dans La Ville (rue du collège 94) accueille entre ses murs des antiquaires de la région verviétoise. Un nouveau rendez-vous incontournable pour les amateurs de shopping, de curiosités et de belles choses!

Infos via Facebook

– Apprendre à soigner des animaux sauvages à Stoumont. Samedi de 13h30 à 15h30, la Ferme du Fagotin (route de l’Amblève 56) organise un atelier avec Axelle Baugnée, vétérinaire spécialiste des animaux sauvages. Apprenez quels sont les réflexes à adopter lorsqu’on rencontre un animal sauvage mal en point et quels sont les premiers soins à lui apporter. Prix: 8 €; 5 € de 8 à 12 ans.

Inscription pour le 14 avril au 080 78 63 46 ou via www.fagotin.be

– Retour du Festival de rue à Theux. Nombreux concerts, grimages, bandas, animations vous attendent lors de Fenêtre sur… cosmos!, la 5eédition du Festival de rue qui se tiendra sur la place du Perron et alentours dimanche dès 13h30. Entrée libre mais passage du chapeau à l’issue des prestations.

Infos via https://centrecultureltheux.wixsite.com/

– 144ecavalcade de Herve. Au programme: afterwork dès 17h, soirée de gala du Caval’rire ce vendredi 15 avril avec notamment Freddy Tougaux à 20h et D6Bal à 21h vendredi. Le samedi, spectacle des enfants à 11h, ouverture du chapiteau à 17h, Caval’quiz à 18h30 et bal populaire à 22h. Le dimanche, apéro à 11h, concerts dès 17h et soirée hervienne dès 21h. Et le lundi, à 14h, place au grand cortège composé de chars exclusivement tractés par des chevaux, puis soirée de clôture dès 17h.

Infos via la page Facebook

– Grande brocante du lundi de Pâques à Verviers . La traditionnelle grande brocante se tiendra dans le centre-ville rendu piétonnier (hormis la place Saint-Remacle, Crapaurue et la rue Laoureux toujours en travaux), lundi de 8 à 18h.

Infos via www.brocantedepaques-verviers.be

– Expo Dinosauria et mini-spectacle de cirque à Soumagne . Alexandre Bouglione présente une exposition inédite de dinosaures grandeur nature et robotisés, mis en scène dans des décors uniques permettant de vous immerger, en famille, dans cet univers fascinant. L’exposition englobe un spectacle de cirque d’environ 45 minutes.

À voir site Reimco, avenue de la Résistance, jusqu’au 1er mai, tous les jours de 14 à 18h, animation à 14h15 ou 16h15. Entrée: 15 €, 10 €/– 10 ans.

Infos page Facebook ou https://dinosauriaexpo.com/