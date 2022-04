Nouveaux commerces et aussi nouveaux logements au cœur de Verviers

Quel type de commerce s’implantera là? "Ce sera une crêperie-glacerie" , affirme Jean-Pol Bollette. Le supposé futur locataire nous le confirme, en précisant que rien n’est encore signé définitivement et qu’une ouverture ne doit pas être prévue avant le mois de mars 2023, après de gros travaux.

Des travaux qui porteront aussi sur le reste de l’immeuble (et sur celui adjacent), avec l’aménagement d’appartements, comme Jean-Pol Bollette veut le faire dans toutes ses acquisitions au centre-ville.

L’ancienne glacerie du Palais des Glaces, au pont Saint-Laurent. ©EdA Franck Destrebecq

Ce sera aussi le cas dans deux autres immeubles, qui ont été inondés et pour lesquels il dit avoir signé le compromis de vente.

Il y a celui d’une autre glacerie, non loin de là, le Palais des Glaces, au pont Saint-Laurent, et celui, rue du Brou, qui abritait une coiffeur-barbier et, précédemment, le magasin Cricket & Co.

Au n° 40 de la rue du Brou. ©EdA Franck Destrebecq

Au pont Saint-Laurent, "je suis en discussion avec unepersonne qui y ouvrirait une sandwicherie. Pour la rue du Brou, il n’y a encore rien d’avancé , indique Jean-Pol Bollette. On va rénover ces deux bâtiments en y aménageant une entrée qui donnera accès aux étages, où on recréera des appartements" .

Avec un objectif "de ramener des habitants au centre-ville" et aussi celui de diminuer les loyers commerciaux.

Loyers commerciaux réduits

Jean-Pol Bollette. ©ÉdA Philippe Labeye

Recréer de l’habitat au centre-ville, en y aménageant des appartements au-dessus de cellules commerciales se double d’un autre avantage.

"Historiquement, des propriétaires allaient chercher 2500 € de loyer par mois pour le rez commercial et ils ne se préoccupaient pas des étages. Avec des appartements en plus, on peut diminuer le prix du rez-de-chaussée, en lissant le coût sur les deux volets, et ainsi s’adapter à la réalité actuelle du commerce au centre de Verviers" , explique Jean-Pol Bollette, qui profite aussi des demandes de permis pour solliciter une révision du revenu cadastral à la baisse, aussi pour l’adapter à la réalité actuelle.