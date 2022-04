Une bourse aux vêtements et aux jouets des scouts de Marie-Médiatrice, avec une action de solidarité

Les scouts de «Marie-Méd». ©-

"Il y aura aussi un bar et de la petite restauration" , ajoute le chef scout Antoine Bricteux, qui explique les raisons de cette nouvelle organisation: "L’objectif est de financer en partie le camp que nous allons faire cet été, en juillet, en Slovénie, avec 50 scouts, Partir à l’étranger, comme nous le faisons tous les quatre ans (les fois précédentes, c’était en Irlande et en Norvège), cela coûte évidemment plus cher et nous avons eu cette idée pour ne pas devoir solliciter plus encore les parents, par exemple avec des ventes de lasagnes ou de bics."

Les chefs scouts sont déjà allés en repérage en Slovénie. ©-

Des emplacements sont encore disponibles (15 ou 17 €) et toutes les informations se trouvent sur la page de l’événement Facebook créé pour l’occasion .

Aussi pour les enfants du Foyer Lucie

Antoine Bricteux (avec toute l’unité de «Marie-Méd») et Marylin Lincé (Foyer Lucie) fixent rendez-vous au 24 avril. ©ÉdA Franck Destrebecq

Le mouvement scout se voulant solidaire, l’unité de « Marie-Méd » ne pense toutefois pas uniquement aux siens. Elle combine son organisation du 24 avril avec une action de soutien au Foyer Lucie, un service résidentiel de protection de la jeunesse, qui héberge 30 enfants âgés de 3 à 18 ans, et qui existe depuis 132 ans, avec son siège à la chaussée de Heusy.

"On sait que les enfants du Foyer Lucie n’ont pas les moyens de s’acheter de nouveaux vêtements ou de nouveaux jouets (plusieurs d’entre eux sont venus aux scouts ici, ces dernières années). Alors, lors de notre bourse, on proposera aux visiteurs d’en acheter pour les offrir au Foyer Lucie, qui aura un stand pour faire connaître son action et sensibiliser le public."

Nouvelle directrice du Foyer Lucie, depuis le 1er avril, Marylin Lincé se dit enchantée de cette initiative. Surtout que celle-ci « vient d’un mouvement de jeunes, ajoute-t-elle. On reçoit régulièrement des dons de vêtements et de jeux mais c’est bien de pouvoir renouveler nos stocks, alors qu’on manque aussi de fournitures scolaires et d’équipements sportifs ».