Un singe en vadrouille dans les ateliers de l’Institut Don Bosco

Ce vendredi 8 avril, en fin de matinée, l’Animal Rescue Team de la zone Vesdre-Hoëgne & Plateau a été appelée pour un singe qui se baladait dans les ateliers de l’Institut Don Bosco. Ce sont les ouvriers qui effectuent des travaux durant les congés qui ont découvert l’animal. « Ils appelaient pour un petit singe de 80 centimètres, ce qui n’est pas petit pour un singe! Au final, il mesure 50 centimètres. et ressemble assez fort aux singes du rocher de Gibraltar, mais on n’a pas la race exacte » , indique le capitaine Renaud Lamy, officier de garde présent sur les lieux. « On a essayé avec les moyens que l’on a et l’expérience que l’on a de l’attraper. On l’a nourri avec des pommes et des bananes pour essayer de l’attirer, ça fonctionnait plus ou moins, mais il se méfiait. Il restait en hauteur et il passait d’un bâtiment à l’autre plus vite que nous en empruntant les conduites de câbles, les poutres etc. Quand on a vu qu’on ne saurait pas l’attraper, on a fait intervenir deux vétérinaires spécialisés qui l’ont fléché à la sarbacane pour l’endormir. Il a ensuite été réveillé juste après, une fois dans la cage. »