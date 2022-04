Le retour du marché de producteurs locaux, au centre de Verviers

Après deux saisons à Heusy, il débarque cette année au centre de Verviers, comme c’était d’ailleurs déjà prévu pour 2021. Il s’installera devant l’hôtel de ville, le 1eret le 3emercredi de chaque mois, chaque fois de 15 à 20 heures, à partir du 20 avril et jusqu’au 21 septembre.

"Il avait toujours été dit que ce marché des producteurs locaux ferait une tournante, d’année en année, dans les différentes anciennes entités de Verviers. Ce sera bien le cas. Cette fois, il a été décidé de prioriser Verviers-centre, qui a besoin d’être redynamisé, encore plus depuis les inondations. Ce marché ira dans les autres anciennes entités par la suite" , promet l’échevine des Affaires économiques, Cécile Ozer (Les Engagés, ex-cdH).

Actuellement, une dizaine d’échoppes sont réservées, qui vendront de la bière, des burgers, de la boulangerie-pâtisserie, de la confiserie, du vin et du cidre du Pays de Herve, des salaisons, de la volaille et de la charcuterie, des fruits et légumes, ainsi que des épices.

Les échoppes ne pourront proposer à la vente que des "marchandises produites de manière artisanale dans un rayon de 50 km autour de Verviers" , stipule le règlement, qui est disponible sur le site Internet de la Ville de Verviers , où les candidats vendeurs peuvent trouver toutes les informations pour s’inscrire (encore jusqu’à ce dimanche).

Un total de 21 emplacements de 3 mètres sur 3 sont prévus, loués 4,50 €, ce qui comprend notamment le placement d’une tonnelle par la Ville, avec possibilité de réserver deux tonnelles à la fois (mais pas plus).