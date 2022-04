ministre de l’Intérieur peut, s’il l’estime nécessaire, alerter la population. Ainsi, vous recevez les recommandations utiles pour votre sécurité de manière rapide.

Comment serez-vous alertés? L’alerte est ciblée pour la population directement concernée par la situation d’urgence qu’elle soit sur place ou pas (riverains d’une rue, d’un quartier, d’une zone de planification d’urgence nucléaire).

Vous pouvez encoder plusieurs adresses (domicile, travail, seconde résidence…). Afin de recevoir cette alerte, vous devez vous inscrire au préalable à BE-Alert, afin que les autorités aient vos coordonnées exactes pour vous alerter. Il est aussi important de pouvoir vous alerter pour toute situation d’urgence qui peut vous concerner où que vous soyez.

Grâce à une technique unique en Belgique, les autorités peuvent ainsi vous envoyer un SMS si vous êtes physiquement présent sur les lieux de l’événement. Cette alerte ne nécessite pas d’enregistrement préalable mais n’est utilisée que dans les situations entraînant un danger grave et imminent afin d’éviter tout abus.

Dans quelles situations serez-vous alertés?

BE-Alert peut être utilisé pour différents types de situations d’urgence: un incendie, une inondation, une importante fuite de gaz etc. BE-Alert n’est qu’un maillon de la chaîne de communication. En plus de BE-Alert, vous retrouvez des informations utiles sur une situation d’urgence via les canaux suivants:

- télévision

- radio

- réseaux sociaux de votre commune, de votre province ou du centre de crise fédéral

L’autorité en charge de la situation d’urgence choisira donc le canal approprié en fonction de l’événement. Il s’agira soit d’un SMS, d’un appel vocal (sur poste fixe ou mobile) ou d’e-mail pour les personnes inscrites sur BE-Alert. Il est donc essentiel de remplir le maximum de renseignements lors de votre inscription.

Que faire après la réception d’un message?

Les messages délivrés donneront les consignes à suivre en cas de situation d’urgence ou pourront vous informer sur l’évolution et la fin de celle-ci.

Selon la situation d’urgence, les autorités pourront, par exemple:

- vous recommander de vous mettre à l’abri (rentrez dans le bâtiment le plus proche, fermez portes et fenêtres et écoutez les médias)

- vous recommander d’évacuer de la zone concernée et donner des informations sur le centre d’accueil

- vous informer de l’évolution de la situation

Test BE-Alert de ce jeudi 7 avril 2022

BE-Alert dispose d’une capacité suffisante pour alerter simultanément un grand nombre de citoyens, via différents canaux. Cette capacité est d’ailleurs testée sur une base régulière. C’est ainsi que ce jeudi 7 avril 2022 dans l’après-midi, un test sera effectué vers toutes les personnes présentes sur le territoire de Verviers et qui ont un GSM actif et connecté au réseau.

Si vous êtes déjà inscrit sur BE-Alert dans la zone testée, vous recevrez deux messages identiques.

Conclusions

Afin de vous préparer, la Ville de Verviers vous conseille de:

- vous inscrire à BE-Alert en encodant le maximum de données. C’est gratuit, simple et rapide. Pour s’inscrire, il vous suffit de suivre ce lien: https ://www.bealert.be/fr/ inscrivez-vous

L’Espace public numérique, situé à la bibliothèque de Verviers, peut vous aider dans cette démarche durant ses heures d’ouverture au public: mardi, mercredi et vendredi de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 et le samedi de 9h à 12h.

Sur le site https ://www.be-alert.be, vous trouverez également une foire aux questions (FAQ) qui répondra à la majorité de vos interrogations.