Le projet d’appartements aux villas de l’avenue du Chênerevu à la baisse

Un projet qui a fait débat

Mais le projet immobilier sur l’ancien site de l’internat de l’athénée Thil Lorrain a déjà fait couler beaucoup d’encre, principalement l’an dernier. Pour rappel, une pétition baptisée "Non à la démesure urbanistique à Heusy" avait été envoyée aux autorités communales par un riverain et avait récolté pas moins de 700 signatures. Parmi les griefs lancés, la densité et la mobilité pourraient poser problème, selon les riverains. Même revu à la baisse, nul doute que ce projet risque de faire grincer à nouveau les dents des associations Heusy village et Heusy Grandeur Nature.