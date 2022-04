Le «non» du collège au projet de 22 appartements à l’ancienne maison de repos les Hespérides à Verviers

Ce projet de construction de 22 appartements avec parking souterrain de 26 places dans l’ancienne maison de repos les Hespérides rue Guillaume Lekeu, on le savait controversé. Nous l’évoquions dans notre dossier "Urbanisation galopante à Heusy? Au moins 444 logements en cours ou en projet" du 4 février dernier. Comme beaucoup d’autres, il a provoqué une levée de bouclier dans le village. Nombreux ont été les citoyens et collectifs à émettre des remarques en matière de densité notamment. La commission consultative communale d’aménagement du territoire et de la mobilité (CCATM) avait, par ailleurs, aussi rendu un avis défavorable. La fonctionnaire déléguée ne s’est pas encore prononcée officiellement tandis que le collège vient de se positionner et c’est un "non" pour le projet tel qu’il est souhaité par le promoteur. "On a demandé des plans modifiés avec une diminution très importante de la densité" , indique l’échevin de l’Urbanisme, Maxime Degey (MR), une réduction d’au moins la moitié. Un autre problème se situait aussi au niveau de la villa remarquable pour laquelle le promoteur aurait souhaité démolir l’aile sur l’arrière pour construire une partie plus massive, passant d’un toit en pente à un toit plat.