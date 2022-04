Vague de vols dans les commerces à Ensival: quatre suspects ont été arrêtés

Après le légumier chez Ali ou encore la boulangerie Larondelle, c’est l’imprimerie Multiprint, en Mi-Ville, qui a découvert qu’une intrusion avait eu lieu, dans la nuit de dimanche à lundi, dans la boutique encore en travaux. L’équipe procède justement au réaménagement des lieux cette semaine. Les malfrats sont repartis avec trois déhumidificateurs et de l’outillage."Quelque part, il valait mieux que cela passe cette nuit-là qu’après. Nos machines n’étaient pas encore installées, raconte la patronne Nathalie Rensonnet.On a porté plainte hier(lisez ce lundi)et on attend maintenant les suites. On laisse la police faire son travail". Le montant du butin s’élève au moins à 10000 €. Des barres de fer ont été installées par Olivier Rensonnet, son mari, pour éviter de nouvelles intrusions le temps que la porte soit remplacée. Si cela ne compromet pas la réouverture du magasin, ce vol est perçu comme un coup dur supplémentaire. "On s’en serait bien passé", confie-t-elle.

Depuis l’été, un conteneur (qui accueillait jusqu’en février la librairie Chez Gus) est installé devant la façade de Multiprint, ce qui a peut-être facilité la tâche des voleurs, alors moins visible de la rue.

Une théorie qui ne convainc que moyennement Christophe Hauglustaine, le patron de Chez Gus,"ils sont également passés plusieurs fois par l’arrière des commerces", note-t-il, confirmant que cette vague de vols est le sujet de discussion n°1 des clients ces derniers jours. " Des riverains ont également été victimes de cambriolages. Pour l’instant, la librairie a été épargnée mais on sait bien qu’on n’est jamais à l’abri."

Quatre personnes privées de liberté

Ce mardi après-midi, on apprenait que quatre suspects ont été arrêtés par la police."On soupçonne ces personnes d’être impliquées dans les faits de vols, commis dans le centre d’Ensival, confirme le procureur de division Gilles deVillers Grandchamps. Ces quatre personnes ont été privées de liberté cette nuit. Tout le monde n’a pas encore pu être entendu. Il y a toujours des devoirs en cours."

Différents éléments vont être vérifiés et si les charges se confirment et sont suffisantes, le parquet envisagera alors de mettre le dossier à l’instruction."À ce moment-là, on demandera au juge d’instruction de délivrer des mandats d’arrêt". Actuellement, on ne sait pas si ces individus sont déjà connus par la justice pour des faits similaires.