Un Verviétois et un Saint-Vithois se sont rendus trois fois à la frontière ukrainienne pour aider les réfugiés

Trois voyages vers les frontières

" On a fait trois voyages vers les frontières, nous avons ramené treize personnes au total", explique Adrien Nuijten, secrétaire interprofessionnel pour la région germanophone, à la FGTB.

Ces dernières semaines, c’est via leur page Facebook @SWURBE (Solidarity With Ukrainian Refugees) qu’ils ont relaté leur parcours et expérience, tout en lançant des appels aux dons de matériels de première nécessité. Des bénévoles les ont rejoints.

"À l’époque, nous sommes arrivés cinq jours après le début de la guerre: l’organisation aux frontières ukrainiennes en Pologne se mettait seulement en place. Au niveau de la sécurité, c’était très tendu, car n’importe qui pouvait prendre des réfugiés et les familles qui traversaient les frontières étaient très stressées,se rappelle Adrien Nuijten.

La première fois, on avait ramené cinq personnes, trois femmes et deux enfants, qui sont allés dans la région de Liège et de Bruxelles, rejoindre de la famille qu’ils avaient en Belgique. Ils vont bien. Les démarches administratives touchent à leur fin pour obtenir leur statut de protection temporaire, explique-t-il. Les enfants sont déjà à l’école."

En tout, ils ont aidé treize personnes à venir en Belgique, grâce à des minibus, prêtés notamment par une crèche de Liège et l’ASBL Vaphis de Pepinster.

Leurs appels aux dons ont aussi été entendus."Entre 25 et 30 palettes de matériels sont parties vers la frontière ukrainienne."

Depuis le chaos du début, l’organisation s’est mise en place en Pologne pour accueillir au mieux les familles réfugiées."La manière dont les Polonais ont géré cette crise est vraiment impressionnante! Ça donne espoir pour le futur: car quand les gens sont dos au mur, ils arrivent à trouver une solution pour s’entraider."

«Il faut être certain qu’ils vont bien»

Aujourd’hui, ils restent en contact avec les Ukrainiens qu’ils ont aidés."Ce n’est pas tout de les ramener. Quand on prend la responsabilité de les ramener en Belgique et de les déraciner, il faut être certain qu’ils vont bien. Les CPAS et Communes assurent aujourd’hui les suivis. La machine est en route."

Vendredi dernier, ils sont notamment allés jusqu’à Bruxelles, avec trois personnes, pour les aider dans les démarches administratives. »Tous veulent retourner chez eux, auprès de leur famille, dès que la guerre sera terminée. C’est d’ailleurs l’une des raisons pour laquelle beaucoup restent aux abords des frontières. »