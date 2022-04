Un panel d’animations pour les vacances

Infos et inscriptions au 0472 353225 (guide) ou 087 47 47 37 (OTJS)

– Le printemps du vin à Stavelot.Salon présentant 13 viticulteurs français, organisé par le Royal Basket-ball dans l’Atrium de la Chapelle du collège Saint Remacle (rue Marlennes) le samedi 9 avril de 11 à 21h et le dimanche 10 de 10 à 18h. Entrée gratuite.

Infos via www.printemps-du-vin.one

– Inauguration de "La Boucle du Dragon et du Lion" à Limbourg. Rendez-vous le samedi 9 avril à Limbourg ou le dimanche 10 à la Gileppe pour le week-end d’inauguration du nouveau tracé permanent de 13 km "La boucle du dragon et du lion". Découvrez les magnifiques paysages qui séparent l’ancienne place forte médiévale de Limbourg du célèbre barrage de la Gileppe dont notamment l’arboretum de Coingsoux, l’aqueduc Gileppe-Stembert, le lac de la Borchene ou encore les bois de Goé et de Hèvremont.

Modalités, inscriptions et réservations des repas via www.limbourg-tourisme.com/evenement/

– Spectacle familial au profit de "Make a Wish" à Welkenraedt.Le dimanche 10 avril à 16h, le Centre culturel (rue Grétry 10) présenteLe voleur de rêves. Entre féerie et rêverie, ce spectacle conviendra à tous les rêveurs, petits et grands dès 4 ans. Tarif: 10 €, 8 €/-12 ans.

Réservations et informations via www.levoleurdereves.be

–Concert hommage à Pierre Rapsat à Malmedy.Concert événement en hommage au chanteur verviétois décédé il y a juste 20 ans, avec le groupe Brasero le vendredi 15 avril à 20h30, salle La Scène d’Intermills (avenue de la libération 1/5). Un véritable show agrémenté d’une scénographie et de vidéos inédites. Avec la participation du Brass Band de Xhoffraix, orchestre de cuivre de 40 musiciens. Au profit d’une association de lutte contre le cancer, en collaboration avec le Lion’s Club Hautes Fagnes. Entrée: 45 €.

Réservations via https ://www.lascenemalmedy.be/evenement/rapsat-20ans/

– Retour du Festival de rue à Theux.Nombreux concerts, grimages, bandas, animations vous attendent lors deFenêtre sur… cosmos!, la 5eédition du Festival de rue qui se tiendra sur la place du Perron et alentours le dimanche 17 avril dès 13h30. Entrée libre mais passage du chapeau à l’issue des prestations.

Infos via https ://centrecultureltheux. wixsite. com/

– 144eCavalcade de Herve.Au programme: afterwork dès 17h, soirée de gala du Caval’rire à 20h et D6Bal à 21h le vendredi 15 avril. Le samedi 16, spectacle des enfants à 11h, ouverture du chapiteau à 17h, Caval’quiz à 18h30 et bal populaire à 22h. Le dimanche 17, apéro à 11h, concerts dès 17h et soirée hervienne dès 21h. Et le lundi 18, à 14h, place au grand cortège composé de chars exclusivement tractés par des chevaux, puis soirée de clôture dès 17h.

Infos via la page Facebook

– Grande brocante du lundi de Pâques à Verviers. La traditionnelle grande brocante se tiendra dans le centre-ville rendu piétonnier (hormis la place Saint-Remacle, Crapaurue et la rue Laoureux toujours en travaux), le lundi 18 avril, de 8 à 18h.

Infos via www.brocantedepaques-verviers.be