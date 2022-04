Les familles sinistrées relogées après les kots de la rue aux Laines, à Verviers

Pour rappel, ces deux familles nombreuses logeaient dans l’immeuble à kots de la rue aux Laines, en face du campus provincial, qui avait été réquisitionné par la Ville de Verviers après les inondations de la mi-juillet 2021 et qui était géré par la Croix-Rouge.

S’il était prévu que l’infrastructure serait ouverte jusqu’à la fin mars 2022, plusieurs sinistrés accueillis là ont été pris de court, le moment venu. Les personnes vivant seules ont trouvé à se loger chez des proches; ou, pour l’une d’elles, dans un logement social à Liège; ou encore dans un logement d’urgence de la Maison Marie-Louise, à Verviers.

Et les deux familles nombreuses, qui ne trouvaient pas de nouveau logement adapté à leur taille?"Ça a été un peu plus compliqué,indique la présidente du Centre public d’action sociale.Pour une de ces familles, on a trouvé un logement en urgence à la Maison Marie-Louise, avec la possibilité d’aller ensuite dans un logement en cogestion de cette institution mais elle n’en a pas accepté les conditions. Elle est vue chaque semaine par le CPAS pour l’aider à trouver une solution qui ne soit pas temporaire. Pour l’autre famille(NDLR: celle avec six enfants), on a dû la séparer, avec les deux enfants majeurs qui sont à la Maison Marie-Louise. Pour les autres membres, nous leur avions trouvé un gîte à Spa mais ils ont estimé que c’était trop loin et ils ont décidé d’aller chez des amis. Le CPAS est toujours là pour eux, s’ils veulent mener une recherche active et coopérante d’un logement stable et définitif. Mais personne n’est à la rue", répète Gaëlle Denys.