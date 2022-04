Football (P3D): Les petits détails | Le commentaire de Stany Peremans

Les blessures et les suspensions auront également une importance considérable. Actuellement, Trois-Ponts doit se passer de son gardien et de son maître à jouer, cela n’est pas tombé au bon moment. Au niveau des cartons, on s’étonne parfois qu’un arbitre puisse "se tromper" de numéro, involontairement ou encouragé par l’un ou l’autre. Cela permet parfois à un joueur d’éviter de louper un match important ou à un blessé de remettre son compteur à zéro. Quand tout est très serré, cela peut tout changer.