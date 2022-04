Et maintenant? Que faire pour aider les réfugiés?

Envie d’aider?

Vous aussi, vous avez envie d’aider?"Contactez en priorité votre Commune, afin de savoir ce que vous pouvez faire, conseille-t-il. Le centre de Worriken va avoir besoin de gens, pour trier les dons, s’occuper des enfants… On pourrait dès lors lancer un appel aux associations de jeunesse et de sport, pour qu’ils organisent des activités avec les enfants, lorsqu’ils n’ont pas d’activités le week-end."Vous avez des notions de russe et d’ukrainien? N’hésitez pas à contacter le centre, qui aura besoin d’interprètes, glisse Adrien Nuijten.

Du côté germanophone, la plateformewww.emja.beexiste pour ceux qui désirent faire du bénévolat."Du côté de la Wallonie, une plateforme pour le bénévolat va aussi se mettre en place."