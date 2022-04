Verviers: une nouvelle fresque, au message féministe, égaye la rue de Heusy

"Il y a quelques années, avec les Femmes prévoyantes Verviers, nous avions organisé des marches exploratoires dans Verviers pour identifier ce qui fait ou pas que l’on se sent en sécurité dans l’espace public, rappelle Pascale Laruelle, des FPS. Et il s’avère que quand une ville est belle et remplie d’art, on s’y sent bien". En collaboration avec la PAC(Présence et action culturelles) Régionale Verviers, un appel à candidature pour une fresque féministe a été lancé. C’est le collectif "7eGauche" qui l’a remporté.

Plusieurs rencontres et ateliers de réflexion ont été organisés avec le monde associatif, dont le Mouvement Personne d’abord, pour déterminer les thématiques qui y sont abordées. "On y retrouve la sororité, les femmes dans le sport, dans l’art, la charge mentale, les violences faites aux femmes, les mouvements “no bra” (non au soutien-gorge) ou “Me-too”…", énumère la coprésidente de la PACRégionale Verviers Aurélie Kaye. Tous ces thèmes ont été intégrés à des silhouettes féminines géantes et colorées."Elles ne sont pas toujours dans des positions faciles mais elles se soutiennent les unes les autres", décrit Florianne Mandin, artiste membre de "7eGauche". Un résultat qui plaît, y compris à la propriétaire du bâtiment, l’esthéticienne Pascale Lebeau."Cette fresque donne une splendide entrée de ville et Verviers en a réellement besoin", indique-t-elle.

Monde associatif et monde politique étaient réunis pour saluer la réalisation de ce projet. ©EdA J.W.

Des discours, poignants, ont notamment été prononcés par des membres de l’ASBL Mouvement d’abord pour insister sur le fait que cette fresque s’adresse à toutes les femmes. L’initiative a également été saluée par la ministre Christie Morreale (PS) et la secrétaire d’État Sarah Schlitz (Écolo) qui avaient fait le déplacement pour l’occasion.

Un panneau avec un QRcode permet aux passants de découvrir le message de cette œuvre monumentale.