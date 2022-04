«Verviers, ma ville… solidaire», ça roule

C’est une camionnette, pour faciliter la gestion et la distribution des électroménagers et des meubles de seconde main, offerts par la Croix-Rouge de Belgique, des structures associatives et des particuliers, aux sinistrés des inondations dans la région. Pratique aussi pour le ramassage des invendus en denrées non périssables auprès des grandes surfaces de Verviers et des environs, organisé par le Relais social urbain de Verviers, à qui est offerte cette camionnette, qui pourra également servir à d’autres associations satellites, ainsi qu’aux services-clubs membres de l’ASBL "Verviers, ma ville… solidaire".