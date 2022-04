Il met le feu à Paris notre groupe verviétois dont certains membres sont en situation de handicap

Ils ont mis le feu à Paris nos musiciens verviétois qui ont parcouru un sacré bout de chemin depuis la création de leur groupe boogie punk rock "Chevalier surprise" en 2017. Repéré par des pointures du monde musical, le quintet a été invité à rejoindre la scène du Festival Sonic Protest 2022 de la capitale française le week-end dernier où il a pu faire partager son talent, celui de ses membres dont la majorité présente des déficiences cognitives."Le projet a pris vie sous l’impulsion du musicien Rémi Rotsaert (des groupes Dalton Télégramme, BaliMurphy, Mademoiselle Nineteen, Ginger Bamboo). Il était animateur de l’atelier musique de l’ASBL Zone-Artqui organise des ateliers artistiques pour des artistes en situation de handicap mental ou issus du milieu de la santé mentale", expose Véronique Malmendier qui en est la coordinatrice.Rémi a repéré trois personnes avec des talents impressionnants et a voulu pousser le truc plus loin en créant un groupe qui tient la route et qui pourrait monter sur scène."Ces trois artistes en situation de handicap, ce sont les Verviétois Julien Salan Florez au chant, Oméga Etalo au drums et Medhi Serfati au sax qui ont été rejoints par un autre musicien professionnel, Jérémy Alonzi (des groupes Experimental Tropic Blues Band et Ginger Bamboo). Le groupe ainsi formé a joué l’année après sa création sur la scène du Chaff à Bruxelles Francofaune ainsi qu’au Kultura à Liège, à Theux, au Grand-théâtre de Verviers et dans le Brabant Wallon à Ophain avant de rejoindre la ville de la Tour Eiffel cette année. "Une belle opportunité et le début d’autre chose puisque nous venons de rencontrer un tourneur, soit un professionnel dans le secteur des tournées qui va se mettre à chercher des scènes."