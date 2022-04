Contrôles: une dizaine de PV et un retrait de permis

La police Vesdre a mené, ce jeudi, des contrôles routiers à trois endroits différents, à savoir rue du Moulin à Dison (Intermarché) de 15 à 17h, chaussée de la Seigneurie à Petit-Rechain de 17h45 à 19h et au rond-point Trauty à Dison de 20h15 à 21h45. Au total, 69 véhicules et 90 personnes ont été contrôlés."Tous les conducteurs ont été soumis au test alcool. Un seul d’entre eux était positif et s’est vu retirer son permis de conduire pendant 6 heures."