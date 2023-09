Le pont de Prayon fermé du 8 au 11 septembre

Ainsi, du vendredi 8 septembre à 6h au lundi 11 septembre à 7 h, la circulation automobile ne sera pas possible sur le pont de Prayon afin de procéder au bétonnage du second demi-pont (les piétons pourront, eux, traverser le pont).

Durant ces trois jours, des déviations seront mises en place via la rue Noirivaux (N673) en venant de Chaudfontaine et via le Ry de Mosbeux en venant de Verviers.

Ce chantier représente un coût total de 2,57 millions d’euros et devrait être achevé cet automne (sous réserve des conditions météorologiques). Le fonds provient du Plan de Relance de la Wallonie pour la reconstruction des infrastructures des zones sinistrées, un fonds qui chiffre à 177,5 millions d’euros (1,45% pour le pont de Prayon, donc).

"Le SPW MI se réjouit de la poursuite de ces travaux importants de reconstruction suite aux inondations qui ont frappé la vallée de la Vesdre de plein fouet. À terme, ce vaste chantier permettra d’améliorer la mobilité des usagers et de reconnecter les riverains grâce à des temps de trajet plus courts", indique par voie de communiqué le Service Public de Wallonie.