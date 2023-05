Une nouvelle fleuriste redonne des couleurs à Trooz

Il s’agit de la fleuriste F by Flore Events. "Cela fait déjà une dizaine d’années que j’exerce le métier de fleuriste pour événements, détaille Vanessa Philippet. Et, soutenue par mes proches et amis que je remercie, j’ai eu envie d’ouvrir mon propre magasin à Trooz, commune où j’habite et qui a été fortement sinistrée."