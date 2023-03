Une Vesdre élargie pour protéger Trooz des inondations !

Zone d’immersion

Comme toute son administration, Fabien Beltran “vit” au rythme de l’après-inondation depuis ce terrible mois de juillet 2021… la période fut particulièrement éprouvante pour l’ensemble de la population… “mais désormais je suis heureux de voir que tout commence à se mettre en place”, nous a-t-il avoué, tout sourire, samedi soir. Car en marge du chantier du Pont de Prayon, de la reconstruction de l’hôtel de Ville ou du village de La Brouck, un gigantesque point noir réside encore dans le quartier de la Fenderie. L’inauguration de la Maison de la Laïcité résonne dès lors comme la première étape d’un vaste chantier ; l’occasion pour Fabien Beltran d’annoncer les bonnes nouvelles.

Inauguration samedi soir. ©M.B.

”Beaucoup de choses ont avancé ces derniers jours et ça fait vraiment plaisir”, explique le bourgmestre. “Tout d’abord, un bureau d’études vient d’être désigné”. La tâche de ce dernier, REIM Belgium, ce sera de réaliser un master plan pour l’ensemble du site de la Fenderie, depuis le service des Travaux jusqu’à, Fabien Beltran l’espère, l’extrémité de la cité de la Fenderie. En effet, si la Commune ne contrôle pas cette petite cité vidée de ses habitants (propriété du Foyer de Fléron), d’aucuns escomptent à Trooz que le Gouvernement wallon débloquera les fonds pour permettre à la zone d’entamer sa mutation (lire ci-après).

”Parallèlement à ce master plan, une demande a été introduite auprès de l’Europe pour créer ici une zone immersive”. Elle doit être la plus large possible doit-on comprendre. Elle intégrera en tout cas la partie située de part et d’autre de la Vesdre, au niveau du château. “Nous avons en effet déjà acquis plusieurs maisons qui étaient situées sur l’autre rive [NDLR : rive gauche le long de la nationale] l’objectif est de les démolir tout comme c’est prévu pour l’ancien service des Travaux”, poursuit Fabien Beltran. Grâce à cette manœuvre, le lit de la Vesdre pourra être élargi et, dès lors, mieux “absorber” d’éventuelles crues.

Mais ce n’est pas tout… les discussions sont aussi en cours pour acquérir cette parcelle privée située sous les fenêtres du château de la Fenderie ; il s’agit du biez qui fait des lieux une presqu’île et dont le mur menace, ainsi que d’un petit bâtiment privé qui sert de centrale électrique privée. Le cas échéant, tout ici deviendrait “public” et participerait donc à l’élargissement du lit de la rivière. “Ce qui permettrait d’avoir une zone tampon qui protégerait Trooz en aval en cas de montée des eaux”.

Un parc public

L’idéal serait, on l’a compris, d’intégrer dans cette zone l’ancienne cité de la Fenderie mais pour l’heure, la balle est donc dans le camp de la Région wallonne. Une certitude : le Foyer de Fléron est vendeur à condition qu’il obtienne les fonds pour reconstruire ailleurs ; 36 familles vivaient en effet sur ce petit verger, un paradis devenu enfer en juillet 2021. Il ne serait donc pas question de reconstruire ici mais bien de créer une extension de la zone immersive. “Et l’endroit deviendrait un parc accessible au public”, poursuit le bourgmestre qui connaît l’attachement des Trooziens au caractère bucolique des lieux. Mieux, si tous ces projets s’alignent, Fabien Beltran pense pouvoir profiter de ce renouveau pour créer une passerelle cyclo piétonne, “qui relierait le parc à la chapelle Saint-Georges”, en rive gauche. Une étape de choix sur le tracé du futur Ravel de la Vesdrienne.

Et une halte gourmande

Enfin, cerise sur le gâteau, pourquoi ne pas créer dans le château, propriété communale, une halte patrimoniale... “en y intégrant un établissement Horeca, gastronomique” ? Avec une chambre d’hôtes qui sait... Une fois rénové, tout serait réuni dans ce joyau qui, pour rappel, illustre depuis toujours les “armoiries” de la commune.

La Cité de la Fenderie, vidée de ses habitants depuis les inondations. Photo michel tonneau ©MICHEL TONNEAU