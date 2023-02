Trooz: phase finale du chantier pour le pont de Prayon (Photos)

Deux poutres maîtresses, d’environ 40 tonnes chacune, forment la charpente du demi-pont qui a été posée durant ces 11 février & 12 février. Ces travaux s’inscrivent dans le chantier de reconstruction du pont. En été, les travaux devraient être réalisés sur la deuxième partie du pont, annonce le Service Public de Wallonie (SPW).

Montage et placement de la nouvelle structure du pont de Prayon à Trooz. ©MICHEL TONNEAU

Un assemblage rapide

La circulation a été fermée sur le pont de Prayon ce week-end pour permettre aux équipes de commencer l’assemblage des éléments de la première poutre maîtresse tôt samedi matin. "Elle est assemblée à partir de quatre éléments. C’est un procédé un peu particulier qui permet de s’affranchir de certaines contraintes d’assemblage que sont les soudures et autres dispositifs dans le cadre de chantiers similaires", indique le chef de projet et responsable de la cellule ouvrages d’art du SPW, Lajos Kratochwill.

L’équipe du chantier fier d’assister à cette phase finale du projet de reconstruction à Trooz. De gauche à droite : Laurent Bocca, adjoint responsable, Lajos Kratochwill, responsable de chantier et Alain Denis, chef dristrict de Sprimont. ©Cindy Thonon

Les deux poutres maîtresses seront posées de part et d’autre de la Vesdre pour permettre aux riverains et aux habitants de la vallée d’à nouveau y circuler. "On est présent depuis le lendemain des inondations de juillet 2021, on a travaillé au niveau de la stabilité de l’ouvrage. C’était des travaux qui devaient avoir lieu avant la reconstruction du pont. La réouverture totale à la circulation dans les deux sens pour cet automne", annonce Sarah Pierre, Porte-parole du SPW Mobilité et Infrastructures.

Le pont devrait être terminé après deux ans de travaux et il aura coûté un peu plus de 2,5 millions d’euros.