2023: l’année des grands chantiers à Trooz

Si le budget ordinaire, de fonctionnement de la commune, se maintient à une petite dizaine de millions d’euros, le budget extraordinaire a logiquement grimpé cette année, à quelque 25 millions d’euros. Un bond gigantesque lorsqu’on sait que celui-ci s’élève traditionnellement à 1,5 million.

Sur les bâtiments communaux, “et seulement sur ces bâtiments communaux”, précise le bourgmestre Fabien Beltran, le montant d’intervention doit s’élever à 62 millions… grâce aux aides de la Région et du Fonds des calamités notamment, les autorités locales ont donc décidé d’inscrire 25 millions cette année… même si le mayeur en est conscient : les moyens humains manqueront pour tout engager (lire ci-après).

Acquisitions – démolitions

Parmi les “dossiers” importants mobilisant le budget extraordinaire, la Commune de Trooz a, comme celle de Chaudfontaine, inscrit plusieurs millions nécessaires à l’acquisition et à la démolition de plusieurs maisons, ravagées par les inondations. Un montant de 3,11 millions est inscrit au budget 2023, relativement à plusieurs habitations de La Brouck notamment mais aussi à 25 maisons à Fraipont.

“Toutes ces habitations ont fait l’objet d’un accord avec les propriétaires et la Région”, précise Fabien Bletran qui rappelle que plusieurs quartiers sont donc concernés à Trooz… “et cela ne tient même pas compte des maisons de la Cité de la Fenderie” ; maisons qui dépendent quant à elles du Foyer de Fléron et qui feront l’objet d’un dossier propre à l’agence immobilière sociale.

Parmi les autres grands projets de cet “exercice budgétaire”, on retiendra également la désignation d’auteurs de projet pour différentes rénovations de voirie (200.000 euros) et surtout la rénovation effective de ces voiries… 10 millions. Le chantier de la rénovation de l’école de La Brouck est également inscrit à l’exercice 2023, pour un montant de 3,2 millions d’euros. Sans parler de la rénovation du hall omnisports (760.000 euros) qui doit être associé à une plaine de street workout… ou le terrain de football synthétique à La Brouck.

Fonctionnement

En marge de ces “grands” travaux, Fabien Beltran précise que le travail “ordinaire” doit encore être réalisé. À cet égard, le budget “personnel” a une nouvelle fois été augmenté. Sans parler du fait que plusieurs projets en cours n’ont pas été abandonnés et ce, de manière à ne pas perdre les subsides régionaux qui devaient être engagés. C’est le cas pour le hall de l’école de Fraipont ou encore de la salle culturelle du Maka à la Fenderie : à l’ombre de l’emblématique château de la Fenderie, il s’agissait de créer un espace pédagogique et touristique dans l’ancienne forge qui accueillait des laminoirs à zinc. C’est l’un des plus anciens témoins du riche passé de Trooz. Les travaux sont en cours de finalisation.

Les anciennes forges de la Fenderie, à Trooz, vont être aménagées pour accueillir un espace pédagogique et touristique. ©MICHEL TONNEAU

Un recours nécessaire à des marchés extérieurs !

C’est l’un des points noirs de la reconstruction de l’entité de Trooz : si les autorités politiques et l’administration ne ménagent pas leurs efforts depuis les inondations, le manque de moyens humains est ici criant. Comme nous le précise en effet le bourgmestre Fabien Beltran, “la charge de travail que représentent tous ces chantiers, ne serait-ce qu’au niveau de la mise en œuvre des dossiers, nécessite la mobilisation de 50 à 60 personnes”… toute l’année. Or, à Trooz, petite entité d’un peu plus de 8.000 habitants, l’administration communale représente un total de 35 à 40 employés, à quoi s’ajoutent une vingtaine d’ouvriers.

Loin des 3.000 membres du personnel d’une ville comme Liège. Ainsi, même si la Commune de Trooz a procédé à plusieurs engagements à la suite de la catastrophe, le manque de moyens reste colossal. Raison pour laquelle il sera nécessaire, pour engager les différents marchés évoqués, de recourir à des marchés extérieurs… Et le bourgmestre de Trooz de préciser une fois encore qu’il ne s’agit pas d’un problème de capacité mais de moyens humains.