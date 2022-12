Les pompiers de la zone V-H&P en renfort à Trooz pour un incendie

L’appel est arrivé à 7h20 ce samedi matin, communique la zone de secours Vesdre-Hoëgne & Plateau (V-H&P). "Les pompiers de la zone VHP, avec les pompiers de la zone 5 WAL et IILE (NDLR: les pompiers de la zone de Liège 2) dans le cadre de l’aide adéquate la plus rapide sont en intervention à Trooz, rue Noirivaux", signale la zone de secours V-H&P. Samedi vers 9h, l’incendie semblerait toujours en cours, et "pour le moment a fait une victime qui est décédée sur place. Nous ignorons l’âge de celle-ci", poursuit le major Vaassen ce samedi matin.