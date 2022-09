Trooz: le Musée de la radio, l’héritage de vrais passionnés

Un coin années sixties a été spécialement créé. ©ÉdA – Pierre LEJEUNE

"Nous avons repris les objets qui se trouvaient autrefois au 64 Grand’Rue (NDLR: le bâtiment accueille, depuis, une maison médicale, mais on se souvient tous de la parabole géante qui trônait sur le balcon) . Il était géré par des gens qui s’y connaissaient, mais il n’y avait pas une vraie logique muséale. On a entamé le déménagement en 2016", rappelle Paryse Delaruelle, pour le Syndicat d’initiative de Trooz.

Les radios – une cinquantaine – sont exposées au 3eétage. ©ÉdA – Pierre LEJEUNE

Suite à une convention signée entre la Commune et Roger Delmal (ancien conseiller communal, échevin et président du CPAS, décédé voici un an), cette riche collection a pu s’installer dans les étages de la gare de Trooz.

De la Cathédrale de Philips (années 30) au poste Toshiba (années 80). ©EdA - Pierre LEJEUNE

"Nous avons signé cette convention à l’époque où j’étais échevin du Patrimoine, se souvient Étienne Vendy, président du CPAS. Monsieur Delmal et l’ASBL Musée de la radio nous cédaient l’ensemble de ce qu’il y avait dans le bâtiment, à condition qu’on organise un musée de façon convenable. Et on y arrive doucement. Ces radios et autres objets viennent de passionnés comme Monsieur Delmal, Monsieur Verviers (dont on m’a beaucoup parlé), Monsieur Schyns (présent ce vendredi)… Beaucoup sont malheureusement décédés. Deux musées de la radio en Flandre sont venus nous aider à trier les objets, certains ont été donnés (des téléphones, par exemple). Et quelques pièces, mais pas les plus importantes ni les plus belles, ont été emportées lors des inondations. Le musée a 30 ans, il était un peu tombé dans l’oubli." Mais la Commune se réjouit de lui redonner vie.

Ainsi, près de cinquante pièces sont exposées à la gare. La collection couvre soixante ans (1920-1980) mais le musée devrait s’enrichir jusqu’aux derniers modèles en DAB +. Abritées sous la charpente métallique (qui aurait servi d’antenne radio pendant la guerre, joli clin d’œil), ces radios sont à la fois civiles et militaires. Quelques micros, une dizaine de téléphones, des transistors, un vieil ordinateur, un pan historique (sur Faraday, Tesla, etc.)… Difficile de poser son œil partout. La scénographie a été confiée à des élèves de Saint-Luc (architecture d’intérieur et design): une construction centrale évoque les ondes des trains, des radios et de la Vesdre. Du bel ouvrage.

La symbolique des ondes est reprise dans les combles de la gare de Trooz. ©EdA - Pierre LEJEUNE

Les horaires (en après-midi) et le tarif sont encore à définir. Et un guide sera sans doute désigné. D’autres passionnés de radio sont aussi recherchés pour des conseils ou des animations. Sachant que Verviers dispose d’un vivier d’amateurs, l’appel est lancé!

Dès l’entrée, le ton est donné. ©ÉdA – Pierre LEJEUNE

Le commencement, la base pour l’échange d’un signal. ©ÉdA – Pierre LEJEUNE