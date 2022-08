De 11h à 18h, le parc communal (rue de l’église 22) accueillera les associations de la commune afin qu’elles puissent présenter leurs activités. Culture, sport, associatif… Divers secteurs seront représentés lors de cette journée "Trooz Active’s". Ainsi, le RBC Prayon-Trooz, l’équipe Natagora et le Dojo Ten Chi Budo (aïkido et kendo) sont déjà annoncés sur la page Facebook de l’événement (d’autres annonces suivront). Des extraits de spectacle seront présentés, et des animations mises sur pied afin d’illustrer les activités devant un large public.

Un concert gratuit de Marka

En outre, la Commune de Trooz est fière d’annoncer la présence du chanteur Marka, déjà de passage dans notre région le 21 juillet dernier (aux Francofolies de Spa) et attendu ce 19 août à Becco (Theux). Ce concert gratuit qui viendra clôturer cette journée de fête et de découvertes pour les Trooziens.

Contact: communication@trooz.be. Parking aisé. Entrée gratuite. Restauration et bar prévus.