Trooz: la Nationale61 réhabilitée en profondeur

On nous le confirmait ce mardi au SPW, le marché devrait être lancé dans le courant de ce mois de juin… un marché de près de 2 millions d’euros TVA comprise. Les travaux débuteraient quant à eux en septembre, pour une durée d’un an.

"Il s’agira d’une réhabilitation complète et définitive de la Nationale", explique-t-on au SPW, là où elle a été principalement dégradée, c’est-à-dire à Chaudfontaine et à Trooz… et principalement sur les quelques kilomètres qui séparent Trooz du village de Fraipont. En quelques chiffres, on évoque au SPW 10000m² de trottoirs, 10000m² de revêtement, une cinquantaine d’avaloirs ou encore plusieurs centaines de mètres de canalisations, qui doivent être réhabilités, remplacés, sur du long terme.

Impact sur la circulation

Comme pour le pont de Prayon, le Service public de Wallonie tentera de limiter autant que possible l’impact sur la circulation. Sur cet axe majeur entre Liège et Verviers néanmoins, des perturbations sont à prévoir… L’intégralité du tronçon ne sera pas traitée en même temps mais, en fonction des zones d’intervention, le chantier nécessitera une perte temporaire de places de parking, des rétrécissements de voirie, et, au pire, une fermeture limitée de celle-ci.