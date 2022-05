Fabien Beltran, le bourgmestre de Trooz, a pris connaissance de cet accident tôt en matinée. "Le camion montait la nationale entre Trooz et Olne, il est sorti de la route et s’est couché en partie sur la route et en partie sur le toit d’une habitation. Concernant les circonstances exactes, la police mène son enquête. Les policiers et les pompiers ont été envoyés sur place" , indique-t-il.

Un expert en stabilité mandaté

Le chauffeur a pu sortir seul de sa cabine et on ignore donc les raisons de cette sortie de route, survenue après un virage (celui de la rue Tonvoie, vers Soiron). Une dépanneuse a été envoyée sur place afin de redresser le camion et le sortir de sa délicate posture. "Nous avons également mandaté un expert en stabilité qui doit venir sur place, ce lundi, afin de vérifier que la maison n’est pas trop touchée. Et, si elle est fortement touchée, pour qu’on puisse prendre les mesures qui s’imposent. Par ailleurs, le CPAS de la commune va prendre contact avec les propriétaires afin de savoir s’ils ont besoin d’une aide" , ajoute Fabien Beltran, qui précise aussi que la nationale (604) n’a pas été fermée "puisque le camion est sur le côté" .