L'ultratrailer Valery Bertrand reçoit le prix du mérite sportif de Trois-Ponts

Le sportif récompensé n’en est pas à son premier essai pour ce challenge invraisemblable qu’il a bouclé en 148 heures, soit 6 jours et 4 heures.

Il avait déjà tenté l’expérience en 2021, où il s’est vu contraint d’abandonner à mi-course. En 2022, il s’y est remis et a atteint son objectif: terminer le parcours. "Il a eu 4 heures de sommeil durant les 6 jours. La performance, c’est de passer la ligne d’arrivée et recevoir le t-shirt finisher", insiste l’échevin des Sports de Trois-Ponts, Patrice Xhurdebise (cdH).

L’ultratrail mis en avant

Valery Bertrand, ancien footballeur, s’est plongé dans la course à pied il y a 10 ans. Il a alors découvert les trails et les ultratrails. La différence majeure: la longueur et le dénivelé important.

C’est la première fois qu’un sportif pratiquant cette discipline est mis en lumière, confie l’échevin. "Le trail est connu mais l’ultratrail l’est un peu moins. C’est l’occasion de le faire découvrir à travers ce prix. Ça permet aussi de récompenser les athlètes de la commune et peut-être susciter un intérêt chez certaines personnes."

Deux parcours de ce type passent par Trois-Ponts, comme l’ultratrail des Sources (UTDS) ou encore le grand trail des Lacs et Châteaux (GTLC). "Ce que recherchent les ultratrailers, c’est surtout la montagne. Ils s’entraînent chez nous mais font des compétitions à l’étranger."

Valery Bertrand entouré de sa famille a reçu le prix du mérite sportif de Trois-Ponts. Une belle récompense pour ce sportif pas comme les autres. ©CCTROISPONTS

C’est entouré de sa famille que Valery Bertrand a reçu le prix du mérite sportif de Trois-Ponts 2022.