L’administration communale de Trois-Ponts va bientôt être rénovée et sera moins énergivore

Lors du conseil communal de ce 30 mars 2023, les élus se sont positionnés concernant la rénovation de des locaux de l’administration communale, qui est située sur la route de Coo. Une maison communale qui a bien besoin d’une cure de jouvence. "Il s’agit d’un bâtiment qui est très énergivore, détaille l’échevin Claude Legrand (MR). Il faut donc remplacer les châssis, isoler et refaire la toiture, remplacer le chauffage au sol qui est vétuste et aussi changer la chaudière au gaz, qui n’est pas toute récente." Sans oublier la pose d’un éclairage LED en remplacement de l’éclairage actuel ou encore la pose de panneaux photovoltaïques et une accessibilité PMR (personnes à mobilité réduite) à l’ensemble du bâtiment.