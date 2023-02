Les visiteurs se sont rassemblés dans le centre de Trois-Ponts, ce dimanche 26 février 2023. Sur le coup de 14 heures, dans le froid, ils attendaient, avec impatience, l’arrivée des derniers mariés, suivis de l’Ardennaise et des deux géants, Gilles et Catherine, emblèmes à Trois-Ponts. Le carnaval a, enfin, fait son grand retour, après deux ans d’absence. "En 2020, on était le dernier carnaval avant le Covid, se souvient Dylan Goffaut, président de la Jeunesse de Trois-Ponts. L’année passée, on avait organisé un petit cortège mais on avait vraiment hâte d’organiser le carnaval dans sa forme habituelle. Il était temps de reprendre les festivités !"

Les Macralles de Vielsalm étaient à Trois-Ponts ce dimanche. ©--EDA LISE CASSOTH

Pour cette 116e édition, treize groupes étaient présents. Le carnaval de Trois-Ponts est le plus petit cortège de Wallonie, "en tout cas au niveau de la distance. À Trois-Ponts, on ne peut pas vraiment se permettre de faire des kilomètres, alors on se concentre sur le centre." Les visiteurs ont cependant pu profiter des différents chars et harmonies à plusieurs reprises puisqu’ils ont fait trois passages dans le centre-ville.

Les écoles de la commune ont participé au cortège. ©--EDA LISE CASSOTH

Le cortège était représenté par plusieurs groupes folkloriques de la région, la Royale Harmonie La Fraternité, la Royale Écho de la Warche ou encore les Macralles de Vielsalm. Cette année, les écoles de la commune étaient également de la partie."L’école de Basse-Bodeux et de Trois-Ponts avait un char sur le cinéma et l’école Saint-Joseph sur les clowns. On était très contents de les accueillir. " Et puis, incontournable au carnaval de Trois-Ponts, les six colleurs d’affiches ont, à nouveau, sévi. Au total, ils ont imaginé 115 visuels qu’ils ont placardés sur les vitrines des commerces. "La volonté, c’est d’égratigner les bêtises des uns et des autres, avec humour mais sans moquerie ", précise un des six colleurs.

Les carnavalistes se sont ensuite dirigés vers l’ancien garage Remy, mis à disposition de ces amoureux du folklore pour la première fois, histoire de prolonger la fête jusque tard dans la soirée.