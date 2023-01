Des jouets en bois « écoresponsables » d’un couple waimerais

Ils ont ouvert leur commerce, à Trois-Pont, en mai dernier. Lionel et Anne-Lise Caucheteux, habitants à Waimes, ont décidé de prendre un virage dans leur carrière respective. Ils voulaient retrouver du sens dans leur travail. Lionel, menuisier de formation, s’est lancé comme indépendant en avril 2021, après avoir installé des cuisines pendant des années, "il a toujours gardé un amour pour le bois et la création ", raconte Anne-Lise. Cette dernière l’a rejoint dans l’aventure petit à petit, d’abord comme secrétaire. Et puis un jour, ils ont eu l’envie d’ouvrir leur propre commerce. "On est allé au salon du meuble à Bruxelles et on a découvert des fournisseurs qui répondaient à nos critères. C’était essentiel pour nous d’avoir du bois certifié FSC, d’être le plus écoresponsable possible." Le couple a alors cherché une surface commerciale du côté de Trois-Ponts, pour vendre les produits de certains fournisseurs, mais pas seulement.