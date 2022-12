Un garage toutes marques ouvre à Trois-Ponts

"La passion de l’automobile est dans nos gênes de génération en génération, explique Max Marin qui est derrière Marin Motor. Je participe même depuis plusieurs années à des rallyes avec mon papy René Marin. Mais, au départ, j’avais choisi une voie différente avec des études de comptabilité. Puis, travaillant dans les bureaux d’un garage, je me suis intéressé davantage à la mécanique et l’envie d’ouvrir un garage m’est venue." C’est donc à l’entrée de Basse-Bodeux que Max Marin, originaire de Coo, s’est installé. "J’effectue toutes sortes d’entretiens et de réparations toutes marques (sauf carrosserie) avec de l’achat-vente de véhicules d’occasion récents. Avec notamment pas mal de camionnettes car, dans ce secteur, les délais de livraison sont très importants et la demande est forte. Je fais également du montage de pneus et équilibrage de roues."