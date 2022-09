Le centre de Trois-Ponts relié au RAVeL (L 45) grâce à une passerelle

"Ce projet représente bien les objectifs de la mobilité wallonne que le ministre veut mettre en place, a commenté Claire Parmentier, sa représentante. Le réseau RAVeL, ce sont 1 470 km de voies aménagées dont la moitié sur des anciennes lignes désaffectées. Le but est d’étendre les infrastructures: depuis 2020, 27 km de nouvelles portions ont été mises en œuvre." Et celle de Trois-Ponts, pas la plus longue (800 m vers la gare), vient accroître les chiffres… mais aussi et surtout la sécurité des usagers de l’ancienne ligne de chemin de fer 45 (qui unit Trois-Ponts à Stavelot depuis 1867, et s’étend jusqu’à Waimes depuis 1914).

Mise hors-service en 2006, après un arrêt du trafic des voyageurs en 1959, l’ancienne L 45 revit pour les touristes, les sportifs et les Trois-Pontois et Stavelotains, le RAVeL devenant une vraie alternative sûre et pratique pour les déplacements quotidiens.

Si l’échevin Pascal Henriet est revenu sur un pan historique du RAVeL, mis en service en 2010, son bourgmestre Francis Bairin a débuté son allocution en manifestant sa surprise face à l’absence du ministre Henry, "après avoir tout mis en œuvre pour le recevoir". "Ce projet a été mené de main de maître par le SPW de Verviers, réalisé par des entreprises régionales efficaces: mes plus vifs remerciements. Les utilisateurs jouissent désormais d’une voie sécurisée. Je pense que ce sera un plus pour le commerce local car la passerelle (NDLR: projet initié en 2014, d’un coût de 1,24 million d’euros… hors révision !) permet de relier le centre du village. Énormément de citoyens en profitent déjà (dont les écoles). La L 45 s’arrête à la gare, mais il y a un projet de liaison vers Vielsalm. C’est toujours à l’étude mais c’est compliqué en raison de l’enrochement. On ne désespère pas et, momentanément, nous avons pour objectif de rejoindre Grand-Halleux par Saint-Jacques et Dairomont, puisque la piste cyclable va déjà jusque Mont-de-Fosse."

Claire Parmentier et le bourgmestre Francis Bairin. ©EDA PLJ

Quels chantiers en 2023 ?

Car si en direction de Stavelot les possibilités sont presque infinies (vers la L 45 direction Waimes et la Vennbahn – et plus loin encore, passant par Aix-la-Chapelle, Plombières, Herve ou Welkenraedt – ou la L 44A pour rejoindre Spa), le SPW a pour ambition de "boucler la boucle" en s’arrimant à la L 47A de Vielsalm. "La Commune de Vielsalm va déjà débuter des travaux entre Vielsalm et Grand-Halleux. Provisoirement, on aura un itinéraire vers Saint-Jacques. Et, dans le cadre de ce projet-ci, nous avons complété la piste cyclable vers Basse-Bodeux. L’an prochain, il y aura des travaux sur la 44 A pour aller, via une passerelle, vers la gare de Spa-Géronstère, des travaux sur la 47 A et des asphaltages sur les 39 et 39 A (Plombières, Moresnet, La Calamine, Birken… L’objectif étant d’aller jusqu’à la gare de Welkenraedt)", détaille le Hervien François Leruth, responsable RAVeL au SPW.

Une prolongation vers le RAVeL de l’Ourthe (direction Durbuy ou Marche-en-Famenne) est aussi dans les cartons, histoire de proposer une large boucle ceinturant tout l’arrondissement de Verviers d’ici quelques années.