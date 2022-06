Fusion des communes: Trois-Ponts ouvre la discussion au conseil

Le 19 mai dernier , la Ville de Stavelot confirmait avoir écrit à la commune voisine de Trois-Ponts afin de discuter ensemble d’une éventuelle fusion des communes. Le bourgmestre stavelotain, Thierry de Bournonville, évoquait alors les atouts de Trois-Ponts et les intérêts (notamment économiques) d’une fusion entre les deux entités. Dans ces colonnes, le bourgmestre de Trois-Ponts, Francis Bairin, se montrait plus prudent. "Nous avons décidé de les laisser venir pour en discuter, nous les accueillerons en collège. Ils nous ont écrit, et par politesse nous les recevrons et écouterons leur proposition" , déclarait-il en mai dernier.