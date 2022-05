Deuxième édition du concours photo: une exposition en juin

La première édition a été un succès. Le Royal Syndicat d’initiative de Trois-Ponts a donc décidé de remettre le couvert cette année et lance son grand concours de photo. La thématique pour cette édition 2022 : le minéral. « Ça comprend les rochers et les roches, les grottes ou tous les édifices en pierre du pays, précise le Syndicat d’initiative. On peut par exemple photographier les croix en pierre que l’on trouve sur nos sentiers de promenade, les fontaines, les ponts en pierre, le poudingue, les bornes frontières, le schiste qui recouvre certains toits ou encore les illustres rochers bien connus comme la roche Margot et le Faix du Diable. L’élément minéral est présent partout dans notre environnement. Il faut être observateur et créatif. »