Une exposition plonge les visiteurs dans l’univers de l’école d’autrefois

Tableau noir, ardoise et cache poussière, pour ses vingt ans, le musée de Wanne a retrouvé sa fonction d’origine. Une classe a été réaménagée dans l’ancienne école des garçons, fermée en 1978. Le musée y a pris ses quartiers en 2001 et, aujourd’hui, une nouvelle exposition temporaire est donc à découvrir: "Sur le chemin de l’école". " On voulait faire concorder cet anniversaire en réinstaurant l’affectation première du lieu ", explique José Schmitz, président de l’ASBL "Le musée de Wanne". Cette exposition, qu’il a d’abord découverte alors qu’elle était visible au centre culturel de Theux, est un prêt de la Province de Liège. Les membres de l’ASBL ont ensuite assorti les panneaux explicatifs avec des documents, des objets et des livres qui leur appartenaient, du temps où l’école était encore ouverte à Wanne. " On a, par exemple, le registre qui reprend tous les élèves qui sont passés par l’école entre 1929 et 1978. On peut voir que le premier élève inscrit s’appelait Paul Beltus. "