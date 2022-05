Accident de car scolaire à Trois-Ponts: « Plus de peur que de mal ! »

« Une jeune fille de 9 ans originaire de Malmedy a été très légèrement blessée « , précise la zone. La directrice de l’école, Sonia Layouni, confirme « Il y a eu plus de peur que de mal ». « Il n’y a pas eu de collision à proprement parler, c’était plus un frottement entre les deux véhicules, mais les vitres ont explosé. C’est pour cela que les enfants ont eu peur. Mais ils ont tout de suite été mis en sécurité sur la terrasse de la friterie, avant d’être pris en charge par les services de secours et la police qui les ont conduits à la piscine. » Sur place, tous les enfants ont été vus par un médecin. Le service d’aide policière aux victimes est ainsi également intervenu.

À 14h30, les enfants arrivaient à l’établissement malmédien pour retrouver leurs parents.