Thimister-Clermont: voici les décorés du personnel communal

La Commune de Thimister-Clermont nous a transmis, cette semaine, les noms et photos des personnes décorées à l’occasion de la fête du personnel communal qui s’est tenue le 29 septembre au sein de la guinguette: Noëlla Mossay, 50 ans et 20 ans d’ancienneté – chevalier de l’ordre de Léopold II ; Nathalie Conrad, 50 ans et 20 ans d’ancienneté – chevalier de l’ordre de Léopold et plus de 25 ans d’ancienneté – médaille civique de 1re classe ; Isabelle Adam: 50 ans et 20 ans d’ancienneté – chevalier de l’ordre de Léopold II + 25 ans d’ancienneté – médaille civique de 1re classe ; Sandrine Nyssen, 40 ans et 10 ans d’ancienneté – palmes d’or de l’ordre de la Couronne ; Colette Forthomme, 50 ans et 20 ans d’ancienneté – chevalier de l’ordre de Léopold II ; Laurence Vanaubel, 40 ans et 10 ans d’ancienneté – palmes d’or de l’ordre de la Couronne ; Sylvie Piron, 40 ans et 10 ans d’ancienneté – palmes d’or de l’ordre de la Couronne ; Michèle Dierendonck, 50 ans et 20 ans d’ancienneté – chevalier de l’ordre de Léopold II ; Nathalie Zotkiewicz, 40 ans et 10 ans d’ancienneté – palmes d’or de l’ordre de la Couronne ; et Sonia D’Affnay, 40 ans et 10 ans d’ancienneté – palmes d’or de l’Ordre de la Couronne.